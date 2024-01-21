2024總統立委大選剛落幕，各政黨不分區及區域立委選舉結果將牽動到2026縣市長選舉，首都台北市被視為藍綠白三方的必爭之地，國民黨應由現任市長蔣萬安爭取連任、民眾黨傳黃珊珊有意再戰，網友也好奇民進黨的可能人選，包括立委吳思瑤、總統府秘書長林佳龍、壯闊台灣理事長吳怡農都被點名，還有人提到剛落選立委的高嘉瑜，卻意外引發兩派聲音論戰。

近日有網友在網路論壇PTT上以「DPP台北市長人選」為提發文，指出民眾黨黃珊珊一定參戰，國民黨蔣萬安選連任，「民進黨檯面上好像沒有比較明顯的咖，應該會派新秀不會派老鳥了吧」。

許多網友留言討論，「台北剩吳思瑤能打了吧」、「沒懸念就是林佳龍」、「林佳龍可以拉議員票困住小蔣」、「林昶佐其實可以」、「不用再猜其他人了，就是吳思瑤或鄭麗君」、「再找吳怡農出來壓一壓蔣萬安啊」、「鄭麗君才是檯面上最適合拿來戰台北的」、「若是苗博雅vs蔣萬安vs黃國昌，辯論應該比今天總統精彩」。

而剛競選立委連任失利的高嘉瑜，也意外獲得很多網友極高支持度：「第一位首都女性市長也比較能吸引中間選民，外型也討喜」、「高嘉瑜選的話很有機會，黃珊珊一定會被藍綠各自棄保」、「派高嘉瑜也可以，如果最後輸很少，還可以累積政治聲量」、「2026就是新北蘇巧慧，台北高嘉瑜」、「高嘉瑜剛好是台北市目前又沒事做也不怕輸」。不過也有網友直言，「立委都落選，去派她選市長到底是多恨她」、「不想聽唱歌QQ」、「要讓他戰死沙場這樣？」「高嘉瑜不行啦，長年向柯友好，深綠投不下去」、「高嘉瑜民進黨一半的人不支持她，怎麼可能派她」。

另外還有許多人都認為蔣萬安幾乎不會選輸，誰來都是砲灰：「蔣萬安出來選，柯也是輸啦」、「只要綠白都推人出來選，蔣萬安也是躺著選」、「台北市形象要好要帥，蔣萬安只要不出包根本穩」、「沒一個能打的，蔣就是最強新生代」、「蔣萬安很有耐心、內斂、不會亂講話就贏了」。