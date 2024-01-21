38歲戲劇女神柯佳嬿過去曾參演過多部電視劇，近年以電影《想見你》紅遍韓國、大陸，圈了不少粉絲，再登事業高峰。近日柯佳嬿傳出加盟大陸經紀公司的消息，引發討論。

大陸經紀公司「樂享華悅文化」曬出一張柯佳嬿的形象照，發文表示：「歡迎柯佳嬿正式加入樂享文化大家庭！熱衷於表演，專注於角色。與時光共美，用實力綻放光芒。讓我們攜手並進，共創新篇章」。

該公司似乎名氣不大，旗下目前尚未有什麼大牌藝人，簽約的幾乎都是新人，柯佳嬿此次加盟直登一姐地位，讓網友忍不住虧：「柯姊是來入股的嗎？」，引發留言：「哎不是，這個公司怎麼簽上我們金鐘視后的」、「這個公司有哪些藝人啊，能把佳嬿姐簽下來」、「你們公司上輩子拯救了銀河系」。據悉，過去柯佳嬿曾在大陸演過兩部作品《極速悖論》、《聊齋新編》，但觀眾反應平平，這次直接加盟大陸經紀公司，也讓人推測未來是否有意轉移事業重心，掀起討論。