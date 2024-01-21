2026台北市長選舉近日引發關注，有網友關注，挑戰國民黨籍現任市長蔣萬安的，民眾黨可望由前台北市副市長黃珊珊出戰，有一些網友則認為應該是由高嘉瑜代表民進黨參戰。媒體人黃揚明認為，高嘉瑜雖然心裡面有這樣的野心，但也要看民進黨內部願不願意。他預料，下一次台北市長選舉，民進黨可能會有更大咖的人選出現。

黃揚明21日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，高嘉瑜是民進黨很特別的政治人物，她有自帶聲量的能量，很有可能4年後，又是高嘉瑜和國民黨立委當選人李彥秀再次宿命對決。

至於2026台北市長選舉，黃揚明表示，高嘉瑜雖然心裡面有這樣的野心，但也要看民進黨內部願不願意。另外，高嘉瑜出戰台北市長，會遭遇黃珊珊，高嘉瑜的柯粉票恐會壓到最低。

黃揚明認為，下次台北市長選舉，民進黨可能會有更大咖的人選出現。 對民進黨來講，台北市是兵家必爭之地，是很重要的戰場，可是以民進黨這次立委選戰的成果來看 ，只有民進黨立委當選人王世堅達標，因為吳思瑤得票沒有過半 ，吳沛憶甚至不到4成，得票率相對低，就很難說服自己在黨內是台北市最強的人選。

黃揚明指出，王世堅不一定想選台北市長，但民進黨內一定會有這樣的呼聲，比如行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌這些中生代，可能就會把台北市當成一個戰場，這些人一旦表態，哪還輪得到高嘉瑜。因此，他奉勸高嘉瑜 好好經營，4年後再挑戰李彥秀。