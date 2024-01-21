有騎士發現無號誌路口有一家人站在斑馬線上要過馬路，便停車禮讓，但也發現有19輛車無視闖過。

自主停讓機制不適合台灣？有騎士日前行經高雄市鼓山區榮華路與瑞豐街151巷路口時，發現前方有一家人站在斑馬線上要過馬路，然而，這路口無任何號誌，看著來往的19輛汽車、機車與腳踏車不斷闖過，苦等了約1分多鐘，看著路口車輛減少，才敢慢慢的往前走。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於高雄市鼓山區榮華路與瑞豐街151巷路口，有騎士在該路口發現前方有一家人站在斑馬線上要馬路，於是減速停車禮讓，由於該路口位設置任何燈號，且其他車輛卻疑似沒發現有行人要過，便紛紛經過。

這一家人就這樣苦等了1分多鐘，約有19輛汽車、機車與腳踏經過，直到路口車輛變少時，這一家人才敢慢慢的往前走通過路口；該頻道也在標題寫下「如果今天斑馬線上站的是你家人...」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「那台白色的車很誇張，行人都走到一半了還要衝」、「這種自主停讓的機制真的不適合台灣，有號誌燈都能無視了，更不用說這種無號誌斑馬線」、「這時候我會讓，因為後車肯定會有違規的」、「我會伸手擋左右的後方來車，如果對方沒有意識停下，我就放手給他們過，然後檢舉，這是我唯一能幫到的事」。