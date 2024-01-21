搭乘郵輪度假不代表可以打破所有禁忌，有些行為會導致乘客被請下船。

最近國際航空界先後發生東京羽田機場飛機相撞、美國阿拉斯加航空波音客機艙門高空飛脫等重大飛安事故後，有些想出國旅遊的民眾轉而考慮搭乘郵輪度假。英國《每日郵報》16日報導，在美國知名旅遊資訊網站The Points Guy擔任特約撰稿編輯的英國旅遊專家凱爾文（Nicky Kelvin）提醒，即使不少人著迷於郵輪假期，毫無經驗的人選擇搭乘豪華超級大船航行公海度假之前，必須思考的重要問題至少有7個，考慮清楚之後再做決定也不遲。

一、旅遊偏好「事前精心規劃」或是「機緣巧遇」？凱爾文說，有些人出門度假不會事前規劃每天的去處與活動，這種模式保留了很大的彈性；有些人則偏好提前敲定每日行程表。郵輪式旅遊的特色之一就是遊客完全不必費腦筋去思考行程安排，業者把整趟假期安排妥當而且原則上不會有任何變化，對於消費者而言很省事。

二、喜歡全程以單一定點為中心的住宿、餐飲、活動安排嗎？凱爾文說，郵輪有如「海上移動版」度假村，除了下船造訪各個港口，全程吃住與晚間娛樂活動地點都在郵輪上。除非另外預訂少見的上岸過夜小旅行，否則每晚住宿地點都在船上，晚餐也幾乎都在船上解決，大多數晚間娛樂亦然。

三、能否適應大量人群？凱爾文說，除了少數小型遊輪，絕大多數郵輪都是超級大船，而且「人多多」。世上最大的郵輪載客量通常超過6000人，另有各式船務人員大約2000人，形同與8000多人一同度假，幸好這種超大郵輪的活動空間也很充足，例如，皇家加勒比集團的國際郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）遊客甲板多達18個，還有許多餐廳、酒吧、遊樂場所可供住客打發時間。

皇家加勒比集團的國際郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas），近日吸引新聞媒體報導。

四、「跟團」OK嗎？凱爾文指出，郵輪旅行與團體旅行很相似，整趟旅程與同一群人同行，下了船甚至也處於團體行動狀態。河川郵輪或探險郵輪，港口遊覽行程包含在預先付費的套裝行程之內；至於傳統的大洋郵輪，住客下船後較有機會安排自由行。

五、「享用地方特色美食」很重要？凱爾文提醒，郵輪提供的餐飲風格與住客在母國能找到的選項接近甚至一致，倘若無法接受去了國外卻不能盡享在地獨特美味或毫無造訪名店的機會，這種人不太適合郵輪假期，在港口落地的時間頂多只夠吃個簡單的午餐，選擇有限。

六、注重「貼心服務」？對於郵輪旅遊行程上癮的消費者多半很吃這套，因為花同樣價格在陸地上的度假村很少能獲得無微不至的款待。凱爾文說，就算是最便宜的郵輪行程，住客擁有客房服務員是最起碼的服務，客房通常每天整理至少1次，客房服務員也會留意住客乘船期間任何需求。郵輪的餐廳以優質服務出名，侍者能很快記住固定用餐住客大名，不勞住客開口就備妥住客喜好的飲品點心。整體而言，郵輪服務水準優於同等級的飯店。

七、很怕超支？郵輪假期費用必須事先付清，因此，假期大部分服務項目郵輪都包了，例如基本吃住、部分交通、晚間娛樂，亦即出發之後幾乎不會花到什麼錢，支出數目已確定；若是親子同行，全天候兒童活動也無須另外付費。要注意的是，郵輪乘客需要額外支出的項目可能包括用餐時的飲料、高檔餐廳餐費、上岸短程旅行，還有許多自動加計的小費。