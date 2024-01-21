侯友宜率市府團隊探視街友。（新北市新聞局提供）

侯友宜向街友說明新北市政府所備物資。（新北市新聞局提供）

侯友宜發給街友睡袋、禦寒衣物、乾糧等民生用品。（新北市新聞局提供）

因應入冬最強寒流來襲，新北市長侯友宜今（21日）晚率領市府團隊前往新莊體育園區夜訪街友，侯友宜表示，接下來連續幾天低溫，體感溫度更是接近1度，希望街友們可以接受安置，住進中途之家或是入住與新北市政府簽約的旅社，保持身體健康，平安度過寒冬。

侯友宜說，根據中央氣象署低溫特報，寒流南下，今日傍晚至明日新北市有持續10度或以下氣溫發生的機率，今天特別準備睡袋、禦寒衣物、口罩、暖暖包、乾糧等民生用品予街友們，最主要還是希望他們能夠接受安置，度過寒冬。侯市長並關心他們平常生活狀況，鼓勵他們找份工作，早日重返社會。

社會局補充，另針對獨居長輩，市府動員各區公所、志工團隊及里長等同仁，主動以電話慰問或前往關懷，提供各項禦寒保健資訊，提醒長輩在使用保暖設備或熱水器時，須注意線路安全和保持通風，避免一氧化碳中毒，如有任何狀況，亦可透過緊急救援系統呼叫中興保全或119。