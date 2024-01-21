74歲香港男星曹查理早年加入邵氏電影公司，大多扮演討人厭、好色的角色，後來他成為三級片天王，床戲令觀眾印象深刻，代表作有和葉玉卿合作的《情不自禁》、《我為卿狂》、《卿本佳人》，共計拍過80部三級片；現年74歲的他透露兩年前和妻子已離婚，無奈吐露理由。

曹查理近年多在大陸發展，他時常透過抖音發布談話短片，曹查理表示自己40歲才結的婚，那時候看到周遭朋友過年回家吃飯，自己卻只有一個人感到很孤獨，當時有4個女朋友，最後和加拿大的女朋友結婚了，只要女朋友想要什麼，曹查理就會買給她，他說：「我拚命在外面賺錢給她用，最後這個結果就是零，什麼都沒有」，離婚原因是性格不合、生活方式不同，離婚的過程很平淡，由於兩人沒有小孩，所以分開比較簡單。

曹查理提到在加拿大的法律離婚後房子就是一人一半，但曹查理想分多一點給前妻，讓前妻拿70%，自己拿30%，他與前妻2022年正式離婚，當時他都已經72歲，還是走到了這種地步感嘆「有點可惜啊」，目前曹查理沒有女朋友，他以過來人身分給予建議，最好從一而終，如果感情遇到意見不合可以慢慢講開。