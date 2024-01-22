軍事網站「全球火力」（Global Fire Power, GFP）日前公布2024年軍力排名，整體軍力第1至3名則分別由美國、俄羅斯和中國大陸奪得。台灣位居第24，較去年下滑1個名次，不過在「可用後備軍人數」則名列前茅，居全球第3。對此，退役少將栗正傑表示，台灣的後備軍人有231萬人，卻只有5個新成立的後備旅。

針對台灣在全球軍力排名「可用後備軍人數」名列前茅，栗正傑20日在中天《前進戰略高地》節目中表示，台灣後備軍人231萬人，但是只有5個新成立的後備旅。今年義務役入伍第一梯次只有200多人，訓練能量就這麼多，200多名的後備軍人有什麼用，沒有部隊、幹部，沒有指揮武器裝備給他們，等於是白用。

另外，針對這次的中美軍力排名，前立委蔡正元表示，這是中國大陸要跟美國在哪裡打仗的問題；比如在西太平洋，美軍能夠在日本、韓國、菲律賓聚集非常有限的軍力，美國的國家資源能夠挪多少到西太平洋，這就是關鍵。

蔡正元接著點出，中國大陸在自己家門口，會輸給美國後勤嗎？後勤就要看運送的的點，美國若要運1萬公里，從本土運到日本、韓國，火都涼了。