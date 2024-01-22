輝達執行長黃仁勳為出席台灣分公司尾牙，20日現身台北。陸媒報導指出，他先前已前往大陸北京、上海與深圳3地參加年會，是他自2020年疫情以來首度到訪大陸，不過他這次的行程沒有涉及政務會面，也沒有發布重大商業訊息，最主要的目的是與大陸員工「歡度美好時光」。

據陸媒第一財經報導，黃仁勳這次的大陸之行，行前「保密工作」非常到位，直到20日員工才把照片公布在網路上。但據了解，其實黃仁勳並不避諱自己的行程被曝光，他認為「歡樂的時光就應該與所有人分享」，所以大陸區員工才放下顧慮，把年會照片公開到網路上。

一位輝達北京的員工表示，黃仁勳這次來訪主要是慰問大家「辛苦了」，並向員工拜年。輝達在大陸員工數量近3000人，輝達方面向第一財經記者表示，在疫情之前，黃仁勳就有在年底視察大陸各地辦公室的習慣。

黃仁勳在上海的年會上換穿傳統的東北大花背心。（圖／翻攝微博）

黃仁勳在上海的年會上，不但脫下了他招牌的黑皮衣，還換穿上傳統的東北大花背心，拿起紅手絹，儘管舞步不太熟悉，但仍努力扭腰跳舞，相當有親和力。

大陸網友看了影片紛紛表示，「第一眼以為是AI生成的圖片」、「沒穿皮衣，不是真的老黃」、「黃老闆還是懂中華文化滴」、「老黃來了不用敬酒，但是得跳科目三」。