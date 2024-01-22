113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教)

113學年度大學學測於1月20至22日舉行，約12萬人報名，20日第1天考數學A、自然，21日考英文、國文（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作測驗），22日則考數學B、社會。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。

社會科解答由得勝者文教提供。

113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教)

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