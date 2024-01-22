113學年度大學學測 社會科試題解答 16:342024/01/22 中時新聞網 生活中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 113學年度大學學測於1月20至22日舉行。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度大學學測於1月20至22日舉行，約12萬人報名，20日第1天考數學A、自然，21日考英文、國文（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作測驗），22日則考數學B、社會。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。 社會科解答由得勝者文教提供。 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度學科能力測驗 社會科試題解答。(資料提供／得勝者文教) 113學年度大學學測 自然科試題解答 113學年度大學學測 國文科試題解答 113學年度大學學測 英文科試題解答 #113學年度 #大學學測 #社會科 #數學 #國語文 也許您會感興趣 推薦閱讀 113學年度大學學測 數學A試題解答 12:402024/01/20 生活 113學測英文翻譯考選舉拜廟現象 師評考題接地氣且不難作答 12:552024/01/21 生活 學測國文寫作考「標籤」 描繪個人經驗均能拿分 18:432024/01/21 生活 陸多所大學畢業生不進入職場 清北復交「深造率」逾七成 10:592024/01/21 兩岸 大學學測金門考區首日237人應試 無重大違規試場秩序良好 16:312024/01/20 生活 配合軍公教調薪 龍華科大教職員工比照公立大學全面加薪 12:542024/01/18 生活 陳亭妃論文涉抄襲 審定結果出爐 林國春：要告快點告 15:182024/01/19 政治 國際力學材料和工程科學頂級專家 高華健任北京清華講席教授 09:082024/01/18 兩岸 數學A中偏難、具鑑別度 全中教：題目對努力學生具鼓勵作用 13:502024/01/20 生活 學測數學A難度持平 但試題閱讀量大 解題費時 12:492024/01/20 生活 中原大學113學年度成立半導體產業學院 為業界需求育才 15:432024/01/18 生活 柯P高姿態恐致民眾黨一事無成 前藍委2例點出立院現實面 08:122024/01/21 政治 113學測國綜出題「從文學出發」 師評：中間平穩、不難拿分 16:032024/01/21 生活 台中科博館耗資5千萬打造 「4公尺長機械大魷魚」驚奇現身 16:572024/01/19 生活 113學年度學測20日起登場 19日下午2點開放查看考場 16:562024/01/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。