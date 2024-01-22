過去幾個月，一直扣住人心的總統大選落幕，民進黨的賴清德、蕭美琴這一組以五五八萬票勝出，打敗國民黨的侯友宜、趙少康及民眾黨的柯文哲、吳欣盈，高懸在台灣上空的政治不確定因素也消除大半，那麼這場選舉影響的投資局面，我們逐一來釐清。

這次民進黨贏得總統大選，這意味了小英政府的路線獲得確保，從一九九六年迄今，過去二十年來，台灣一直上演著政黨輪替，像阿扁總統的八年，到馬總統的八年，這次小英總統的八年，民進黨的延續執政也遭到空前考驗。所幸小英總統在選前十天，上電視接受專訪暢談八年執政成績，得到台灣社會廣泛的迴響，讓這場選舉賴蕭配守住基本盤，在藍白合破局後，終於確保繼續執政的機會。

軍工產業繼續往前走

不過，執政的民進黨順利拿到執政權，在立委選舉中卻喪失多數優勢，國會形成三黨不過半的跛腳走勢。接下來，柯文哲領導的「白色力量」囊括八席將扮演重要角色，這個結果也終結小英總統執政八年民進黨完全執政的美好時代，三黨不過半也意味了賴清德總統必須更謙卑執政，台灣政壇未來的鬥爭難免，最壞的狀況會拖慢台灣發展的腳步。

這次股市在選前很多與政策有關的產業，幾乎都停下腳步，最具代表性的是軍工產業，還有離岸風力發電、太陽光電幾乎都暫時停、看、聽！我們以軍工股的漢翔為例，在選前三個月，股價幾乎糾結在年線上，現在各條均線都糾結在五一、五二元之間，選後確立民進黨執政，儘管三黨不過半，這對漢翔的發展仍是有利，台灣軍工產業仍可以繼續往前走，新政府上任後，如果漢翔可以從高教機再取得四．五代機的訂單，未來格局會更大。

在選前被壓縮的軍工股，現在看起來最明朗的是航空業，二○二三年全球兩大飛機製造廠都大豐收，空中巴士在二三年總共取得二三一九架飛機訂單，剔除取消訂單仍有二○九四架，而去年交付的飛機有七三五架，累計在手訂單仍有八五九八架，這是空巴連續第五年打敗受到政治干擾的波音。二三年波音淨訂單一三一四架，交機五二八架，不過波音這些年厄運連連，元月波音737 MAX發生艙門脫落事件，美國監管機構下令一七一架737 MAX飛機停飛受檢，波音也受到這個利空撞擊，股價連續下跌。

不過整體來看，疫後飛機訂單已讓波音及空巴供應鏈吃緊，台灣軍工產業中的航太股，在二四年可能會扮演相對重要角色。漢翔二三年營收三九一億元，全年成長二九．三％，ＥＰＳ約二．八元上下，今年還有更大向上成長空間。和漢翔連結的供應鏈晟田、寶一也有跟著成長的機會，生產航太扣件的豐達科，今年可能有較大爆發的機會。

航太股不會太寂寞

豐達科去年十二月營收三．○六億，創下歷史新高，全年成長四○％，去年ＥＰＳ大約落在五．五元上下，而未來一年航太景氣樂觀，如果豐達科每月營收從三億元起跳，今年會是精彩的一年。而豐達科的上游材料來自精剛、榮剛，精剛去年的轉機已經打下很好的基礎，二四年應有更強大成長機會；榮剛維持一季ＥＰＳ一元上下，市場給予的本益比不高，今年的成長力道能不能讓本益比有效拉高，這是關鍵。

連結波音的駐龍，去年營收成長三○．八％，ＥＰＳ大約七元左右，股價在一五○～一六○元之間，要看今年從波音來的訂單成長力道，駐龍股價去年最高漲到二○三元，今年在年線等待更大的成長力道。同樣地，另一檔有國家隊性質的亞航去年拉了一大段漲勢，最高到六七．四元，那時候市場炒作陀螺儀，但亞航業績一直沒有拉上來，十二月營收創五．一六億元的歷史新高，這是好兆頭！這次亞航以每股三五元增資，股價離增資溢價不遠。這些受制於選前的軍工股，在確立民進黨執政後，應有更大發揮的空間，二四年全球飛機製造仍供不應求，台灣的航太股應該不會太寂寞。

台灣大選過後，行情回歸基本面，去年十二月公布上市櫃公司營收三．三兆元，雖然年減六．二％，但這是歷史第三高，全年營收三九．四兆，比二二年減少八．四％；這個幅度跟出口的減幅差不多，不過仍有九二家公司在十二月營收創下歷史新高。（全文未完）

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