新北一名田姓男子與A女交往後同居，2021年6月20日，田男在住處飲酒後，因細故與A女爭執，竟從6月20日中午12時許起，到6月29日晚間8時許為止，不但脫光A女衣物，還不時毆打、壓制、撂倒她，甚至抓A女的頭去撞牆，為了控制她的行動，竟將A女雙腳拉開後毆打大腿，當A女嘗試想要離開就被抓回去

田男還發狠，不讓A女友適當的進食，更以每天1次的頻率，予以指侵、強制性交，還強迫A女為他口交，他還舔A女下體及肛門，做出種種性凌虐，全身傷痕累累的A女，身體十分虛弱還不停嘔吐。所幸，A女在29日晚間8時許，趁田男熟睡之際，傳訊息向友人求救，經友人報案後，警消及員警趕抵現場，順利將A女救出並送醫救治。

法院審理，田男辯稱，我有跟A女發生性行為，但並非強迫，也沒有一天一次，只有第一天跟第二天各一次，之後我們只有擁抱、親吻，A女所受的傷，都是她自己酒醉跑去撞鐵門，並哭喊自己怎麼撞不死，且她有多次從陽台要跳樓的舉動，我為了阻止他，就出力抓住她的四肢，才導致她的大腿瘀青。

另外，A女全裸是她自己脫的，我有給她穿衣服，但她又把衣服脫掉，所以消防員到場，她才會沒穿衣服，我沒有限制A女的行動自由，她可以自由使用手機，A女的手機是在6月24日或25日才被停話，29日前我都沒有拿她的手機。

法官參酌案發後田男與A女的LINE對話，2022年7月13日，A女：「那你給我的那些虐待跟折磨呢?」、「一天24小時都在喝酒，24小時的虐待我、傷害我下體、打我，害得我必須被安置到收容中心，你還能若無其事的過日子、PO臉書」，田男：「收容中心？？？」、A女：「不然呢？我被警察救出來的時候，我身上連一塊錢都沒有，甚至連內衣、內褲、都沒有，你以為我被救到醫院之後吃香喝辣嗎？」

田男：「我說了！任何一切原罪都是我」、「我抱歉」，A女質問：「你簡單的一句抱歉，就可以抵過你犯下的罪嗎？」、「愛我？不把我當人一樣的虐待我，還敢說愛我？」、「我說了！任何都是我的錯」、「我抱歉」、「所謂的虐待是什麼」、「精神嗎？還是？」、「我不知道！只是知道我不管如何我對妳都抱歉」。

A女：「什麼精神上而已？你打我、性虐待我，道歉有用嗎？已經過了兩個多星期了，我大腿上最大片的瘀青還沒完全消掉！」，田男：「我說了！不管怎樣了！都算我的錯好嗎！我抱歉」、「真的都是我的錯吧！好嗎！」、「別說什麼了！妳的痛妳的傷都算我造成的！都算我錯了！我抱歉我抱歉我抱歉！我還是愛妳的」。

一審法官認，田男犯強制性交而凌虐罪，處有期徒刑8年。田男不服提起上訴，二審法官日前依法判決，駁回上訴，維持一審原判，可上訴。

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