台南市一名從事房仲業的男子阿國，2022年6月5日晚間飲酒後，在女友（A女）住處房間內，向A女求歡遭到拒絕，約15分鐘後，竟拿情趣用品碰觸並舔下體，A女當場喝斥：「不要給我舔（台語）！」阿國這才停止舔下體，但仍持續對A女使用情趣用品。

之後，阿國見A女毫無反應，就詢問：「是否已入睡，有無服用安眠藥物？」A女因氣憤、厭惡阿國酒後求歡的行為，因而置之不理，阿國以為她因服藥而意識不清，於是就硬上得逞。

過程中，A女因為認為阿國不可能中斷性交，就只好放任他。等到阿國結束後，A女便起身質問，為何未經同意對做出性交行為，這時阿國才知道，A女並未因服用藥物而熟睡。

2022年9月13日晚間10時許，阿國又是酒後想求歡，A女氣憤拒絕，並拿剪刀威嚇、制止。阿國為了安撫A女，假意放棄並先行就寢，待A女躺下後，阿國又翻身而起想要嘿咻。A女多次拒絕後，阿國不顧抗拒，強制性交得逞。後來2人因故分手，2022年11月5日，阿國竟傳送A女上半身裸照，A女認為遭到阿國偷拍並被當作要脅，憤而報警提告。

法院審理，阿國辯稱，這2次都是經過A女同意，她所提供的錄影畫面是刻意設局。法官檢視2人LINE對話及A女錄影蒐證畫面顯示，阿國：「我真的以為你想要」、「我看你沒拒絕我」，A女：「你要相幹，我有說好嗎（台語）？」，阿國：「你是在說甚麼啊（台語）。」

2022年6月9日，A女LINE阿國：「那你知道你那晚喝醉不聽我的拒絕」、「把我的褲子脫下來」、「我說不要碰我」、「你說是你啦」、「你以為我吃藥吃到腦袋壞了嗎」…「記得嗎」、「我錄下來了」。

2022年9月14日，A女LINE阿國：「你昨晚的行為就不是人」、「我說了」、「我不要」、「我就上次一樣...像個洋娃娃沒聲音...」、「你就一直弄一直弄」、「忘了我真的拿刀出來嗎」、昨晚我洗好澡，在梳妝台你就摸來摸著，我就生氣喝斥你了，我拿著剪刀一直生氣到抖...你看我這樣，你說...好好好我不動你了，我要睡了...你就跟那一次一樣..你可以喝醉忘記」。

法官審酌，2人原為男女朋友，阿國為逞一己私慾，竟對A女為乘機性交、強制性交行為，導致A女身心受創；阿國犯後矢口否認犯行，還辯稱是因A女「未明確拒絕」，甚至指控A女拍攝影片設局陷害，還多次強調對A女的金援及致贈禮物的價值，對犯行毫無悔意。

法官考量，阿國迄今仍未賠償甲A女，犯後態度不佳；日前依法判決，阿國犯乘機性交罪，處有期徒刑4年；又犯強制性交罪，處有期徒刑4年6月。應執行有期徒刑6年。。可上訴。

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