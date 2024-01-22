一名網友近期用媽媽的電腦看影片，發現LINE沒有登出，好奇查看一下，驚見老媽與小鮮肉的對話，驚覺老媽偷吃，45歲偷吃20多歲的小鮮肉，不小心知道了這個秘密，上網向網友求助該怎麼辦。

網友在《Zuvio》發文求助，他的爸媽相差6歲，因為結婚多年，早就知道兩人的感情已經沒有了愛，而媽媽今年46歲，但是體態及外表、皮膚，一起出門大家都會以為他是姊姊，媽媽每天都會去健身房，而外遇對象好像也是在那邊認識，跟我一樣24歲，看照片是個帥哥小鮮肉。

會發現是因為日前跟老媽借筆電來看影片，LINE沒有登出，好奇查看才發現，兩人訊息相當曖昧，而且好像已經發生過多次關係，老媽每次出去都會請吃大餐，對方也會傳身材照片給老媽，知道這件事後，一直很害怕被老爸發現，雖然老爸一天到晚都去酒店應酬，但是相信他絕對沒有亂來，而老媽卻……，才會上網求助。

而網友看完PO文後表示「大人的世界很複雜，我看過不少，很多夫妻沒有分開，只是為了維持這個家，為了給小孩一個家，實際上雙方早已在各過各的生活了。」