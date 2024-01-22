從北部大城芝加哥到西南部的德州，美國多地在過去一周遭極地風暴侵襲，氣溫跌破紀錄，芝加哥甚至出現零下負23度的低溫，電動車出現快速掉電的情況，充電站因此湧現大量車潮。不少車主抱怨，低溫造成充電速度變慢，甚至完全無法充電。事實上，大多數電動車都配備了電池「預熱」功能，只要事先準備、調整開車習慣，即使天冷也能安心開車上路。

眾所周知，電動車在低溫環境下，行駛的里程數會大幅降低，冰點以下尤其如此，這與電池的構造有關。鋰離子在液態電解質中流動，藉此產生電能，當電解液變冷時，鋰離子的流速變慢，釋放的能量也跟著減少，這就降低了電池的續航力，甚至更快地消耗電力。

反之亦然，在低溫下，由於電子移動速度變慢，電池無法接收充電樁傳來的大量電能，充電速度因此顯著下降。

然而問題就在於，當氣溫驟降時，電池必須達到一定的溫度，才能讓電子「動起來」。在特斯拉這樣的快速充電站，電池的溫度必須更高，這讓充電幾乎成了不可能的任務。

《衛報》引述「東密西根電動車協會」會長韋斯萊克（Bruce Westlake），事實上，多數電動車都內建了預調節功能，只要駕駛在導航系統中設定前往充電站，就會為電池預先加熱，但多數新手車主並不清楚這一點。

除了幫電池預熱之外，部分電動車也能事先預測低溫下可行駛的里程數，並列出附近的充電站。車主最好預留更長的充電時間，並盡可能把車停在室內，減緩掉電的速度。

隨著科技進步，電動車的進化指日可待。密西根大學機械材料工程學系副教授達斯古普塔（Neil Dasgupta）表示，電動車製造商很快就會找到方法，延長電池的續航力、縮短預熱時間，有朝一日，研發出適合低溫環境使用的電池或許也不再是夢想。