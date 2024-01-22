租賃業今年終於捱到殷殷期盼的降息，但一開年，租賃雙雄股價卻聯袂下挫；投資人現在能不能進場？觀察重點將不是利率，而是延滯率。

根據《財訊》雙週刊報導，1月10日傍晚，裕融發布重大訊息，公告去年12月單月合併稅後淨利僅3101萬元，不管是比起11月的稅後淨利5.1億元，還是前年12月單月稅後淨利3.1億元，都大幅衰退。經過這一次「追溯調整」後，裕融去年EPS（每股稅後純益）減少1.1元，為 11.07元。

升息循環 利差空間變小 壓抑租賃業

裕融股東人數將近5萬人，一直是存股族的優選標的，這次罕見地大幅調整單月獲利，果然讓裕融股價兩天內就跌了將近10元，來到178.5元。

同一時間，租賃龍頭中租股價也遭遇利空襲擊。根據中租公告，去年累計全年營收975.26億元，雖較前年同期成長12.61%，卻遜於過去5年、年化約16%的成長幅度。而且，中租去年前3季獲利較前年同期衰退8.5%，尤其是獲利重要引擎的中國獲利衰退1%，也造成股價也在1月10日最低跌至182元附近。

理論上，隨著升息接近高點，利差收窄幅度漸趨穩定，租賃業者只要能繼續擴大應收帳款規模，並在新合約中轉嫁資金成本給客戶，獲利能力就會逐步恢復穩定，但近期市場顯然並不埋單，為什麼？

分析起來，租賃業者提升獲利的方式有二：一是業務拓展，二是賺取利差。在低利率年代，租賃業者可用低廉的資金成本從銀行端取得資金，轉而以較高利率放款給特定需求族群，從而賺取利差；也因此2022年以前在寬鬆的利率環境下，中租、裕融、和潤租賃3雄的營收、獲利可以屢創新高。

不過，從2022年下半年聯準會啟動鷹式升息循環，連長期低利率的台灣都連升3碼，大幅增加租賃業者的資金成本，利差被壓縮，等於獲利被壓縮，卻偏偏又遇上景氣復甦不如預期，產業去庫存、去槓桿壓力日增，帶來另一更嚴峻的挑戰—企業還不出錢，導致延滯率的攀升。

先看龍頭中租，在台灣業務因有租賃與太陽能電廠雙引擎，獲利表現相對穩健；反而是過去利差高、經濟高速成長的中國，在疫情爆發後，因嚴格封控導致經濟流動性降低、房地產債務風暴燒得遍地烽火。如今，中國不管是企業投資還是民間消費都轉趨保守，拖累當地業務成長。

中租熄火 中國放款延滯率 逼近至4%

《財訊》雙週刊指出，中租在中國放款規模達2284億台幣，約占整體應收帳款規模3成，較前1年同期規模占比減少2個百分點。第3季法說會上，中租財會主管陳文正坦言，中國經濟狀況下行，業務只能審慎推動；此外，法院希望業者跟債務人進一步協商，不要催討得那麼緊，以至於雖然延滯回收和沖銷呆帳金額逐季回升，但延滯率仍居高不下