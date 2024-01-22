台積電法說報喜，19日股價終場狂漲38元，收在626元，成交量逾16萬張，創下3年半以來單日最大量。專家表示，台積電前兩次飆出逾10萬張大量，1個半月後股價比大漲那天來得低，建議空手投資人不要追高，等拉回再進場，而持有非台積電和非AI者也不必灰心，還是有族群輪動的機會。

台積電19日多頭大爆發，一口氣暴漲38元（或6.46%）、收626元，成交量高達16.09萬張，為2020年7月28日以來單日最大量，交易金額達1094億元為史上第二高，市值回升到16.23兆元。

在「護國神山」助攻下，加權指數大漲453點（或2.63%）、收在17681點，一舉站回所有均線之上，成交值也放大到4238億元。

前日盛投顧總經理、盈利投資董事長鍾國忠在《理財達人秀》節目中表示，台積電前兩次出現逾10萬張成交量，分別是2022年11月15日11.32萬張、2023年1月30日12.43萬張，但一個半月之後股價比大漲那天來得低，建議投資人不要亂追高，因為後面走勢沒有想像中那麼強。

他強調，手上沒有台積電的投資者，等拉回再做買進動作，而持有非台積電和非AI者不必灰心，仍有族群輪動的機會，畢竟漲多的股票，處於高基期，總是會拉回修正。

鍾國忠認為，目前大盤指數來到17600~17700點的高檔位置，投資人應該逢高出脫，今（22日）天是賣股票的時機，不妨先出一趟，獲利入袋為安。

他提到，現在還要思考匯率問題，近期日圓、韓元等亞幣貶值到去年第三季的價位，台幣仍有貶值的壓力，因此外資持續大買機會可能不高，上周加權指數來到17681點，接下來橫盤整理機會較大，在農曆春節前指數約上下500點區間震盪。