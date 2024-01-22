美國政府利用民用核電信用貸款 (CNC) 計劃，提供11億美元(約345億新台幣)給太平洋天然氣電力公司 (PG&E)，用於維持加州最後一座核電廠-惡魔山谷核電廠(Diablo Canyon NPP)的運作。

世界核能新聞(WNN)報導，民用核信貸 (CNC) 計劃是根據民主共和兩黨依照「美國基礎設施法」提出的60 億美元戰略投資，以幫助美國低碳電力系統的運作，其中核電是最重要的角色。加州的電力供應與運輸，皆是太平洋天然氣電力公司 (PG&E)所經營，該集團在2022 年 11 月有條件的獲得貸款。今次的貸款則是針對惡魔山谷核電廠的未來運作之用。

美國能源部電網部署辦公室(US Department of Energy's Grid Deployment Office)主任瑪麗亞•羅賓遜(Maria Robinson)表示：「保護現有的美國核電廠，對於實現美國的清潔能源目標至關重要，而且也是確保家庭和企業可靠電力供應的必要舉措。」

她補充說，這項撥款「美國政府透過保護現有核能系統，是對於我們繼續支持更強大的核電工業的承諾與保障。」

雖然美國的核電佔比頗高，提供了美國近50% 的無碳電力，但是過去10幾年出現衰退之勢。自2012年以來，能源市場的變化和其他經濟因素，導致美國有13座商業核反應器提前關閉，有些是不敵天然氣的低價攻勢，有些是反核聲浪的壓力之下，游說團體要求議會與州政府將反應器提前關閉或退役。

惡魔谷核電廠也是如此，特別是反核團體指責該電廠離聖安德列斯斷層(San Andreas Fault)的支斷層霍斯葛瑞斷層（Hosgri Fault），只有4.8公里，有安全疑慮(儘管工程專家再三保證並無問題，也無法消解各界反對聲)。到了2016年PG&E公司同意，惡魔谷核電廠在40年使用許可證到期後，不再尋求延役， 1號機組將於2024 年關閉，2 號機也將於2025 年關閉。

當時，人們認為加州已不再需要核電廠，專注於以效率、再生能源和儲存設備即可提供充足的電力。然而2022 年 9 月，加州出現破紀錄的罕見熱浪，加州的再生能源竟無法穩定供應，靠著是提供全州9%電力的惡魔谷核電廠渡過當年難關。之後該州通過了一項補救式法律，允許為惡魔谷核電廠繼續運作，這是一項臨時性法案，讓核電廠合法的運作到2030年。這段期間，PG&E公司需要補正核電廠延役所需要的工程，包括硬體檢查、設備更新，符合核電延役的規範，貸款正是為此而準備的，