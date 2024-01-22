低溫特報。（圖取自氣象署網頁）

大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

入冬最強一波寒流今起來襲，越晚越冷！最新預報顯示，「緩進式寒潮」南下，台北市今天晚間將觸及寒流定義，沿海更冷，低溫降至7度左右；水氣移入，降雨範圍逐漸擴大至中部以北及東半部，中央氣象署除了針對北北基發布大雨特報，也針對11縣市發低溫特報。明起至25日是這波寒流威力最強的時候，部分平地最低溫將降至5度以下！

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今迎風面雲層偏厚，中台灣有鬆散雲層伴隨降水回波，北部、東部局部雨，中部山區有零星雨。基隆、新北、台北首當其衝，氣象署發布大雨特報。

寒流來襲，全台氣溫今起急降，氣象署也針對台中以北、宜蘭、金門、馬祖發布低溫特報。吳德榮指出，根據最新模式模擬，今越晚越冷，台北市低溫10度甚至以下，沿海也只剩7度。各地氣溫：北部14度降至7度、中部9至21度、南部10至24度、東部9至21度。

這波寒流威力強大，23日至25日最冷，各地氣溫降至最低，部分平地最低溫跌破5度。吳德榮指出，這種「極濕冷」的天氣，要等到24日起逐漸轉乾；寒流持續影響至28日，後半段漸減弱，氣溫可望逐日回升。

民眾期盼的下雪，以今天下午至明天機率最高，北部雪線高度降至1000公尺左右，中部則在2000公尺。吳德榮認為，包括太平山、拉拉山、合歡山等降雪機率高；七星山、大屯山也有機會，反而是陽明山公園不夠高，要碰碰運氣。