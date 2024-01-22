眾所周知，女人懷孕的時候很辛苦，不僅前幾個月要有嚴重的孕吐，吃不下任何東西，甚至吐得連苦膽都要吐出來了，沒有經歷過的人，真的難以體會。不過，大陸山東淄博一位女網友分享了家庭趣事，她說自己懷孕3個多月，沒有什麽孕吐反應，然而老公卻天天「孕吐」，3個月來已經瘦了整整10斤，讓人看著好心疼。

從視頻畫面中可以看到，一對年輕小夫妻在衛生間裡，身穿黑色衣服的年輕男子，趴在馬桶上，腦袋伸進馬桶，不停地發出嘔吐的聲音，看起來好痛苦。身穿米黃色外套的妻子，站在丈夫身後，貼心地為他輕輕拍著背，一邊拍一邊心疼地問他，「老公，你好點了沒有？你這孕吐，都三個月了啊！」

當事人朱先生表示，自從妻子懷孕之後，看著妻子有點難受，很心疼，但不知為何，自己很想吐，還去醫院問了一下醫生，醫生說他的身體很健康，沒有問題，可能是和妻子心有靈犀，條件反射，現在妻子很穩定，不怎麽吐，都是自己一直在吐。

無獨有偶，湖南長沙一位準爸爸2022年也出現了類似的症狀。在醫院檢查後，醫生說應該是「妊娠伴隨綜合症」，這種情況非常少，也與本人的經歷和心理素質有關。醫生說明，婦女在懷孕頭2、3個月，多數都有些害喜，表現為噁心欲吐、頭昏乏力、食欲不振等現象，這是懷孕後的正常生理反應，有些丈夫在妻子出現妊娠反應時，也會發生類似的病；當妻子的妊娠反應過後，丈夫的病也隨之好了。

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