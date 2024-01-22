瑞典籍藝人方馬丁來台超過10年，中文說得嚇嚇叫，過去為節目《二分之一強》的固定班底，也會出現在《同學來了》，常常分享來到台灣後的趣事，可說是相當適應台灣生活；日前時報周刊CTWANT便巧遇他與同事一起吃壽喜燒，而他的社群網站也有不少吃火鍋的照片，對於吃鍋情有獨鍾。

在過去吃火鍋的貼文忠，方馬丁也穿著同件紅色上衣。（圖／翻攝自方馬丁IG）

方馬丁曾提到過年時會與家人煮火鍋圍爐，多年前媽媽第一次來台時，他也帶著媽媽到火鍋店大啖美食，似乎對「鍋類」相當有心得；1月12日晚間本刊在知名火鍋店巧遇方馬丁，他與一位看起來像是工作人員的女性一起吃飯，全程幾乎都在討論工作，當天他穿著紅色上衣，有趣的是，翻了翻他的IG，發現先前他PO過幫火鍋店宣傳的文章，恰好也穿了一模一樣的衣服，或許這就是他的「吃鍋專用衣」。

除了上節目與演戲，方馬丁也曾跨界推出單曲。（圖／翻攝自方馬丁IG）

雖然是因上節目打出名號，但方馬丁勇於挑戰，曾演出八點檔《嫁妝》，在劇中扮演蘇晏霈的追求者，是八點檔中難得的外國面孔，他也曾跨界當歌手，推出單曲〈Bubble Tea〉，此曲原版在瑞典非常有名，他不僅翻唱還填上能夠代表台灣特色文化的美食，更提到自己的爺爺是全方位音樂人，讓他對音樂很有興趣，來到台灣後終於實現音樂夢想。

方馬丁與經紀人離婚後仍保持友好關係。（圖／翻攝自方馬丁IG）

除了工作表現，方馬丁的感情生活也備受矚目，他在2020年宣布與經紀人老婆離婚，並結交新歡，也被拍到新女友是辣模牛奶兒，不過他仍與前妻保持友好關係，在被質疑還沒離婚便交新女友時，前妻跳出來澄清男方是在離婚約半年後才有新對象，並說：「其實我們的離婚很正向，現在互動也非常好。」

更多 CTWANT 報導