卓毓彤（熊熊）去年7月宣布閃嫁大5歲舊愛Mars，事隔2個月，她在生日當天開心宣布「做人成功」，目前距離卸貨到數1個月多，即將迎來女兒「妹妹」。時報周刊CTWANT也捕獲到她頂著孕肚搶賺奶粉錢，被她讚譽是「神隊友」的Mars也沒閒著，在她上班時演溫馨接送情，小倆口感情甜蜜又穩定。

熊熊下工後與經紀人一起走出電視台，即將臨盆的她，四肢依舊纖細，還踩著高跟靴，狀態相當好。（圖／本刊攝影組）

1月4日晚間9點16分，結束錄影工作的熊熊在經紀人陪同步出電視台，只見懷胎33周的她，不畏天氣寒冷，身上僅穿一件長版大衣，露出纖細的雙腿，敬業的她，腳上還踩著高跟靴。記者仔細觀察，熊熊除了身體曲線改變之外，臉蛋和雙腿似乎沒太大變化，狀態完全不像即將卸貨的孕婦，難怪獲讚最美孕婦。離開電視台，經紀人陪熊熊走到一輛等候多時的豐田休旅車前，看著熊熊坐進副駕駛座便離去。

經紀人把熊熊護送上車便獨自離開。（圖／本刊攝影組）

9點37分，車子開到台北市中山區一家寵物美容時尚旅店，從駕駛座下車的沒有意外是熊熊老公Mars。但令人意外的是，身家不錯的他選擇低調、平價的休旅車款，穿搭也十分親和，只見穿著籃球短褲、腳踩拖鞋的Mars獨自進到寵物店，快速接了熊熊的愛犬出來，便匆匆把車子開離，應是顧慮到擋到後方的車輛，等車子開出巷子後，他看附近沒車，才停靠路邊整理後座空間，熊熊則全程坐在車上。等Mars整頓完畢，小倆口才驅車回到台北市文山區一處住宅社區。

車子臨停，熊熊老公Mars從駕駛座下車去接老婆愛犬回家。（圖／本刊攝影組）

熊熊出道初期和Mars相識相戀，男方陪她度過人生低潮，無奈僅交往3年便分手收場；直到7年後，2人因工作再度牽上線，體悟到舊愛還是最美的熊熊決定主動追愛，男方對於她過去的緋聞、不雅片風波絲毫不在意，讓熊熊在復合4個月便認定Mars是對的人，主動跟男方求婚，於是2人在去年情人節登記完婚。

為了不影響其它來車，Mars把車子開出巷口才好好整理後車廂，看得出做事相當貼心。（圖／本刊攝影組）

她曾在節目上透露，Mars從事建案工作，家裡則是做房地產，Mars強大背景獲得小S認可，更直呼是「豪門」。而一直喜愛小孩的熊熊，婚後積極「造人」，雖然歷經一次人工受孕失敗，但沒多久就成功做人懷上「妹妹」，熊熊也非常注重健康，懷孕7、8個月僅增重6公斤。

熊熊拉著老公Mars合拍孕婦寫真，畫面極美。（圖／翻攝自熊熊臉書）

孕期間，熊熊除了前3個月害喜，幾乎沒有其它不適，除了有天使女兒，Mars也是熊熊心中的神隊友，婚前包辦做家事依舊外，婚後更是體貼，原本十分注重睡眠的他，只要熊熊一叫，Mars就會立刻起床替她按摩腿部，把熊熊照顧的無微不至，讓熊熊更加堅定想生3個小孩。

熊熊十分會藏肚，其實孕肚已經大得驚人了。（圖／翻攝自熊熊臉書）

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