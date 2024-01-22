疫情打亂供應鏈、再加上烏俄戰爭造成原物料短缺，讓台灣去年初爆發「30年來最大的缺藥潮」，如今狀況依舊，保守估計至少缺200種以上的藥物，再加上健保署持續砍藥價、還有以哈戰爭引發紅海貨運卡關，海運價格暴增1.8倍，恐讓台灣再度陷入大規模缺藥困境，尤其多數民眾忠於原廠藥，不輕易接受替代藥物，隨著農曆年即將到來，患者焦慮囤貨的情況，恐怕會讓缺藥問題更加嚴重。

國內一家藥廠日前接到患者來電詢問，原來患者有心臟宿疾，一直服用自費藥物，但近日卻面臨缺藥問題，醫師無法開立相同的藥物，所以這位患者著急地直接詢問藥廠。不願具名的藥廠人員透露，「其實不只有這位患者，這些病友們甚至成立群組，到處打聽哪邊還能買到藥，逼到走投無路之後才打給我們。」

藥師公會全聯會副發言人王明媛說，「去年的缺藥潮是自健保以來最嚴重的狀況，是受疫情影響，導致缺工、物流阻塞，現在隨著疫情解封，缺藥情況稍微趨緩，但我查過供藥系統，目前保守估計至少仍有200種以上的藥品缺貨！甚至包括不少『明星』藥物與自費藥物。」

例如不少鼻過敏病人奉為「萬靈丹」的藥品「莫鼻卡」已經缺藥長達4個月，王明媛說，「這款藥由於含有麻黃素，屬於管制藥品，食藥署一年只放兩批原料，所以本來就容易缺藥，而隨著疫情解封，呼吸道疾病患者變多，所以很早就開始缺藥，連醫學中心都沒藥。」

健保署去年4/1刪減藥價總金額81.8億元，調降5500項藥品價格，讓愈來愈多藥品退出健保市場，也是台灣缺藥原因之一。（圖／黃耀徵攝）

另一個缺藥的原因是健保藥價，由於遭砍價，市占率約3成6的「淚然點眼液」去年11月起退出健保市場，該藥品過去在健保年用量逾230萬瓶，相當於每月用掉19萬瓶，醫院改開立同成分劑量的進口藥「愛特淚點眼液」，造成「愛特淚」大缺貨。

藥師沈采穎批評官員只會頭痛醫頭、腳痛醫腳，她表示，「愛特淚」健保價格更貴，健保根本沒有省到錢，而且現在連國產「五福」等人工淚液品牌也全部缺貨，可能是廠商優先供應給醫院，導致社區藥局無藥可用，病人須多跑一趟醫院領藥。沈采穎預估這一波人工淚液缺藥潮，至少會持續到春節。

健保署自102年實施「藥品費用支出目標制」（DET），預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍，在總額支付制度下，有效管控藥費支出，去年4/1刪減藥價總金額81.8億元，調降5500項藥品價格。「水電價格都在漲，健保藥價卻一直砍！」沈采穎指出，藥價不斷被砍，藥廠也只能無奈退出健保市場，因此導致缺藥更加嚴重。

不只如此，近來紅海捲入以色列、哈瑪斯的衝突中，遭到葉門青年運動組織不斷發動攻擊，危及商船行駛，各國大型航運商紛紛宣布停駛紅海，改道非洲南部好望角，導致運費飆升，根據外媒《36氪》報導，中國出口海運價格飆漲，歐線漲幅更是驚人，往返北歐的海運價格近一個月內暴漲180%。

王明媛嘆道，貨運卡關的狀況恐怕會與疫情期間相同，屆時缺藥問題一定會更加擴大，再加上農曆年到來，民眾「囤貨」心態下，恐怕會引發一波搶藥潮。

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