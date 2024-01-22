目前台灣至少缺200種以上的藥物，面對缺藥問題，食藥署的解決方法就是替代藥物，但民眾可不這麼想。第一線的社區藥局藥師透露，台灣民眾對藥物的忠誠度相當高，例如鼻過敏藥「莫鼻卡」缺貨，患者就哀嚎「撐不過冬天」；藥廠人員也表示，由於心臟自費藥缺貨，竟有患者懇求「賣我過期藥也沒關係」，令人相當驚訝，也反應出民眾對缺藥的恐慌心理。

藥師公會全聯會副發言人王明媛說，「相較於去年初，現在缺藥的狀況有稍微舒緩，可能是疫情解封後的結果，但其實還是缺一大堆藥，包括鼻過敏藥、人工淚液、抗生素、癌症藥、攝護腺肥大藥物、心血管藥物等等，各式各樣的藥都缺，而且令我們很擔憂的是紅海危機導致的貨運問題，價格貴、物流慢，屆時缺藥問題會更惡化。」

但台灣人對藥物的「忠誠度」相當高，以鼻過敏藥「莫鼻卡」為例，從去年底至今已經缺貨4個多月，食藥署建議民眾依醫師評估以不同成分複方藥品，如「驅敏」替代，但多數民眾並不買單，認為其他藥物沒效，甚至哀嚎「撐不過這個冬天」。

過敏性鼻炎患者愛用的藥物「莫鼻卡」，從去年暑假就開始缺貨，隨著疫後呼吸道疾病大爆發，讓缺藥情況更嚴重。（圖／周志龍攝）

王明媛說，食藥署認為缺藥可用替代藥物解決，但對民眾來說並不可行。「很多病人都是『眼見為憑』，他們會一一確認自己的藥物，非常擔心會被換藥。」王明媛舉例，有一位阿姨長期服用一款促進血液循環的藥物，後來藥廠更改藥錠的顏色，從粉紅色變成白色，這位阿姨立刻驚叫「你怎麼隨便幫我換藥？」

「後來我跟阿姨解釋，這是一模一樣的藥，只有顏色不一樣，還把成分、公文都給她看，但阿姨還是很懷疑，之後還表示吃完覺得比較沒效。」王明媛苦笑說，這代表藥師還要在衛教上繼續努力。

一名藥廠人員也透露，自從疫情、烏俄戰爭爆發，受到貨運與原物料短缺的緣故，全球都陷入缺藥的窘境，就連較為昂貴的自費藥時不時也會缺貨。「許多病友們一直打電話來拜託，還說願意買即期或過期藥物，只要有藥給他們就好！」藥廠人員嘆氣說，站在藥廠立場，當然不可能提供安全有疑慮的藥給民眾，目前預估這款心臟自費藥將在過年前到貨，只能請病友耐心等候。

王明媛提醒，過期藥物的藥效會降低、且有變質風險。「美國FDA指出，藥物變質可能導致過敏、或產生毒性，所以千萬別吃過期藥物。」王明媛說，許多替代藥物的成分、化學結構都跟原本的藥一模一樣，就科學上來說，兩者的效果是相同的，以美國來說，民眾就非常能接受學名藥，而不會執著於一定要原廠藥，但台灣民眾就比較難接受。

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