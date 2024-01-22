「由於中國IC設計成本大降，加上中國已經公開的成熟製程晶圓代工廠投資計畫就有32座，2024年會有18座投產，美中競爭使得中國廠商無法輸出到國外，內部市場競爭激烈，導致台灣IC設計公司成熟產品很難在中國競爭。」在神盾科技日上，集團董事長羅森洲以一句「台灣IC設計產業將面臨大紅海時代」做了結論。

66歲的羅森洲，從東吳大學電算系畢業就赴美深造，研究論文以當時晶片設計一哥英特爾的晶片設計為主，但他畢業後，沒有進入英特爾，而是留在美國創業，1988年加入NexGen，自行設計處理器晶片，與英特爾及AMD（超微）等主流不同，隨著1991年台灣PC產業崛起，羅森洲自願回台打開市場，儘管有技術，但規格問題難解，最後遭超微於1995年收購。

2000年當網路泡沫後，羅森洲重出江湖，決定自行創業成立Intervideo（英特維），切入娛樂性影音軟體市場，研發Win DVD播放軟體，引來台灣科技及創投業大咖一起投資，包括聯發科董事長蔡明介，前精英董事長蔣國明、前精業董事長黃宗仁、富邦旗下迅邦創投、華新旗下漢友創投等均是股東，堪稱黃金陣容，2003年還到那斯達克掛牌，最後2006年被軟體大廠Corel以1.96億美元（約60億新台幣）收購，豐厚資金落袋，漂亮出場。

「之前大家還在看VCD時，我就在看DVD的發展了，後來又有藍光，不過最後碟片市場就消失了。」羅森洲曾說過。英特維被收購後，羅森洲轉而看見指紋辨識，隔年又出手，在內湖成立京達，準備進入防偽科技領域，後又併購Egis，更精準的切入指紋辨識IC設計，苦熬六年，當iPhone搭載指紋辨識功能後，神盾順勢打入手機市場。

羅森洲曾經創辦多媒體軟體廠英特維，也掛牌上市那斯達克，最後被Corel收購。（圖／報系資料）

就在神盾從年營收不到億元的小廠，成為年營收70億元的台灣最大、全球前兩大的指紋辨識晶片廠時，中國廠商崛起，不只重創神盾營運，羅森洲也從危機中看到新方向。

「我們三年前就開始投資AI了，要建立一個點、線、面、跨平台、可以多種應用的AI平台。AI最重要的感測器，就像人類的感官一樣，探知外在的環境，透過傳輸將資料傳給處理器，最後再輸出。」羅森洲說。

在羅森洲眼裡，美中等國際IC大廠夾擊下，台灣眾多小型IC設計公司難以施展，研發人才少又貴、專業性不夠完整，缺乏先進製程經驗，產品開發及量產時間長，對客戶來說，產品市場競爭力不足，對供應商來說，也不具經濟規模。

「我們想了一個方法，把IP、IC設計、產品分成三段，技術能力好的，就好好把IP做好；設計能力強的，就是專心設計產品；會賣產品的，就好好賣產品。這個模式這幾年運作下來，累積下來的成果還不錯。」羅森洲提出「神盾聯盟」，搭建共用平台，加速產品開發及量產，提高對客戶及市場的影響力，也能降低成本。

神盾子公司芯鼎也積極卡位車用AI視覺駕駛監測系統（DMS）、數位座艙整合方案。（圖／方萬民攝）

過去三年裡，神盾斥資近百億併購20多家上市櫃及未上市IC設計公司，對於這一條龍服務的IC設計團隊，羅森洲給出四大目標，一、要做產業先行者，抓緊市場跟技術趨勢，二、產品開發要有規格標準跟延伸性，三、找出台灣及中國沒有的產品，不要me too，避免紅海市場，四、破壞式創新，尋找成本更低、效能更好，取代既有產品。

像是針對AI PC推出的Always-on AI就符合省電規格，也通過認證。另外也推出新一代車用傳輸介面標準，一台車有幾個鏡頭就要裝幾個。羅森洲也以輝達為例，他們就是做GPU，只要不斷提升產品算力，所以像是USB4、WIFI都是鎖定的方向，也都已經規劃新產品推出時程。

縱身IC設計36個年頭，從最早期的電腦晶片處理器，到轉型軟體，再到指紋辨識，現在又鎖定AI浪潮的商機，總能找出下一個技術潮流所在，現在透過集團準備打團體戰，力抗龍頭大廠，為小廠打出另一片機會，羅森洲充滿信心。

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