2024大選落幕，國民黨台北市長蔣萬安輔選有功，國民黨在台北市拿下5席立委。針對藍軍2028年總統人選，國民黨台北市議員秦慧珠表示，蔣萬安年輕又有火力，極具個人魅力，但他擔任台北市長才1年，相比台中市長盧秀燕8年任期將結束，蔣萬安還不急；因此她認為，國民黨4年後挑戰2028年總統大位的人選，應是盧秀燕。

秦慧珠22日在香港媒體《中評社》專訪時分析表示，蔣萬安年輕、形象好，有容易受到選民歡迎的魅力。而且國民黨40多歲的中生代中，像蔣萬安這樣的人並不多，因此大家期望很高，也沒有人能取代蔣萬安的重要特色，他是蔣家第四代、正藍軍身分，藍軍並不會對蔣萬安產生懷疑。

秦慧珠接著表示，蔣萬安輔選有力，又有蔣家身分，但是蔣萬安要拚連任，4年後，他應該不會出來選大位。

因此，秦慧珠預測認為，國民黨4年後挑戰2028年總統大位，應是盧秀燕來接班。盧秀燕在台中市施政滿意度高達8成，更提倡藍白合，民眾黨支持者對盧秀燕有一定的好感。盧秀燕今年已經62歲，若4年後再不參選，恐錯過機會，所以盧秀燕會比蔣萬安更先朝選大位去發展。蔣萬安不必急，先把可能的二任8年台北市長任期做完，再考慮更上一層樓，拚大位。