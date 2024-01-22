中國大陸央視月初公布航空母艦福建號最新影片，今年4月中國海軍節則有可能進行海試。前立委郭正亮表示，福建號是中國大陸第三艘航母，就表示它有一艘航母艦隊，隨時會在外海。

郭正亮21日在中天《國際直球對決》節目中表示，福建號是大陸第三艘航母，就有特別的意義，表示它有一艘航母艦隊，隨時會在外海。福建號是電磁彈射，擁有的艦載機也比較多，雷達也比前兩艘航母更新。

郭正亮指出，055就是航母的護航艦，本來組航母艦隊都需要055。至於075，則有可能是針對台灣，那是比較明顯。

另外，郭正亮也點出，在總體戰力方面，已經很少看見美國軍艦以大規模方式，來逼近第一島鏈，事實上越來越少。美國軍艦可能會跟韓國、日本在東海作演練，菲律賓那邊則是草草結束，台海基本上是沒有。美軍海軍演練會偏東海那邊，南海、台海就慢慢淡出，因為菲律賓太弱了，美軍也沒有合作對象。

郭正亮認為，韓國這一局比較麻煩，這要怪韓國總統尹錫悅。尹錫悅先講出他要把北韓當作敵人，又要把美國核武引進朝鮮半島，並擴大跟美國的軍演，可說同時得罪了朝鮮、俄羅斯、中國大陸，他怎麼這麼天真。