曾擔任台北市政府副發言人、台中市觀旅局長的「大學姐」林筱淇，昨（21）日在臉書分享參加無黨籍台中市議員陳廷秀女兒婚宴的照片，其中一張更是她與台中市長盧秀燕與民眾黨主席柯文哲的合照，畫中可看出盧、柯在主桌緊鄰而坐，兩人選後首度同框引發關注。

林筱淇昨在臉書分享多張參加陳廷秀女兒婚宴的照片，並寫下「恭喜台中市議員 陳廷秀賢伉儷寶貝千金喜得良緣！祝福光哲與彥蓉這對才子佳人白頭偕老、永浴愛河！」

照片中有盧秀燕、柯文哲分別上台祝福新人的畫面外，林筱淇更秀出與盧秀燕、柯文哲的合照。柯文哲擔任台北市長時，林筱淇曾在其任內擔任過台北市政府副發言人，離開台北後，盧秀燕也曾延攬她擔任台中市觀旅局長。而昨天的主人家、市議員陳廷秀雖是無黨籍，但多年前就一直與柯文哲、民眾黨互動良好，且與盧秀燕關係不錯。

盧秀燕、柯文哲選後首度同框照令網友相當興奮，紛紛表示「台中藍白合」、「兩個2028候選人合體了」、「2028最佳CP」。另外也有不少網友將焦點放在柯文哲的穿搭上，並吐槽柯「能不能穿喜氣一點」、「看起來很像來討債的」、「阿北的穿著太路人了，可以正式一點」。