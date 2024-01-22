「帝寶名媛」李珍妮去年11月參加王姓富商邀約餐會時，與房地產名媛王子苓、前主播李雅楹起口角，飆罵兩人是「做雞的」，讓王子苓、李雅楹憤而提告。而當天請吃飯的富商是王子苓介紹給李珍妮的，李珍妮將對方當自己男友，對方不認卻對她們發脾氣。如今李珍妮遭前閨密爆猛料，其實她早已在帝寶內有其他對象。

據《鏡週刊》報導，李珍妮與同住帝寶內喪妻的高齡單親爸交情匪淺，對這段關係信心滿滿，不過男方的子女並不看好兩人。此外，據李雅楹所稱，李珍妮也和王姓富商「有一些很親密的關係」。前閨密爆料，王姓富商曾經在飯局上炫耀，遭李珍妮帶回帝寶「洗玫瑰花瓣澡」。對此，李珍妮本人否認並表示：「王姓富商是王子苓一直在追求的人，王姓富商也去她（王子苓）家接她吃飯呀。」至於是否在帝寶另結新歡？李珍妮則說：「我已經不住在那裡了！」

名媛李珍妮過去因家務事屢屢鬧上新聞，她曾經和富商吳春台、宣明智、陳友亮等人交往，在跟吳春台生下女兒後，因覺得男方小氣，不想託付終身，還引發跟宣明智的認女風波。李珍妮卻曾受訪稱：「我不但不需要靠男人，我還都靠自己，8年來我沒有從一個男人身上得到一塊錢。」如今再爆新戀情，令外界霧裡看花。