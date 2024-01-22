Another one!



Clippers closed the game on a 22-0 run to win the game 🤯 https://t.co/v5ii2DAVuQ pic.twitter.com/YBHVMI3yf4 — NBA (@NBA) January 21, 2024

就算打到末節還曾落後到18分，快艇卻還是照樣完成逆轉秀！靠著里歐納德末節包辦14分帶領，快艇打出誇張22比0收尾攻勢，讓籃網從比賽還剩5分33秒開始一分未得，快艇最後以125比114逆轉擊退籃網，韋斯布魯克說：「這是上帝的旨意，我們整場比賽都沒放棄過，持續努力！」

雙方打到比賽還剩10分54秒，籃網取得104比86大幅領先，可是哈登、韋斯布魯克兩人攜手幫助快艇逐漸追上，打到最後5分33秒，布瑞吉斯投進中距離，籃網仍以114比103領先，可是剩下比賽時間，籃網竟然一分未得，只能眼睜睜看著勝利被快艇帶走。

快艇全隊3人得分破20，哈登24分、10助攻與5籃板，韋斯布魯克也替補貢獻23分、9籃板及6助攻，里歐納德21分、4助攻與4籃板，曼恩13分，保羅喬治與鮑威爾各有12分；籃網以布瑞吉斯26分最高，卡麥隆湯瑪斯也有20分，丁維迪與克萊斯頓各有16分。