立法院正副龍頭選舉在即，目前藍綠都不排除與民眾黨討論合作，但民眾黨則在觀望，尚未表態。國民黨台北市議員游淑慧昨(21日)在中天《麥玉潔辣晚報》中分析，如果民眾黨真的被民進黨拉去合作，「樂觀其成」。

游淑慧分析，國會應該要監督民進黨，如果民眾黨真的被民進黨拉去合作，對她來說，樂觀其成，就跟前立委蔡正元說「及早切割也是一種選項」一樣，證明以後唯一在野監督者，只有最大黨國民黨，民眾黨不演了。

另外，游淑慧也提到，國民黨在選前屬於被動，任柯文哲、民眾黨罵，都是為選後合作，結果一選完，民眾黨又重新開一次條件，那4點條件說穿了，跟國會改革一點關係都沒有，如果是有理念政黨，應該是要求共同推動修憲內閣制、賴清德是少數總統應該組聯合政府，這才是真的有監督機制。

至於國民黨在國會到底要不要跟民眾黨合作?游淑慧回應，國民黨維持自己主體性，民眾黨要來合作以禮相待，但絕不要脅或妥協，有哪些正面法案一定連署配合，而不是像去年藍白合的樣子。