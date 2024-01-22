Tai Tzu Ying and Olympic champion Chen Yu Fei grace the court.#BWFWorldTour #IndiaOpen2024 pic.twitter.com/NGSPlkjBkf — BWF (@bwfmedia) January 21, 2024

台灣羽球天后戴資穎21日勇奪印度公開賽女單冠軍，還在決賽擊退勁敵陳雨菲。印度羽賽是超級750系列，冠軍積分11000分，單打冠軍獎金59500美元（新台幣186萬），戴資穎目前世界排名第3，雖然新一週的排名還追不上第2名的陳雨菲，但能讓自己的第3名更穩固。

戴資穎上週殺進大馬羽賽女單決賽，不敵現任球后安洗瑩，拿到亞軍進帳10200積分（超級1000系列），積分93736分擠下日本女將山口茜（93517分），上升到世界第3。

儘管戴資穎領先山口茜的分數很少，這次印度賽摘冠預計總積分來到97036分。山口茜在印度羽賽次輪就出局，積分沒有增加，與戴資穎的差距將被拉大到3519分。前面的山口茜、陳雨菲皆在10萬分以上。

對於戴資穎來說，最重要的還是巴黎奧運參賽積分，計算期間為2023年5月1日到2024年4月28日，以選手積分最佳的10站列入計算。戴資穎目前是女單第3種子，前面仍是安洗瑩、陳雨菲，印度賽摘冠預計讓戴資穎增加4000分來到91536分，但是陳雨菲印度賽亞軍將會衝破10萬積分，3人排名無變化，同樣是讓戴資穎暫時甩開山口茜。