立法院長選舉備受各界關注，有評論分析認為，若是國民黨立法院長參選人韓國瑜勝選，會有兩項優勢，使他的政治實力再次飆升，「或許已可正式宣告脫離韜光養晦的過程，成功再起。」

《中評社》評論今（22）日指出，首先，韓國瑜從宣布藍委江啟臣是副手，到近日宴請新科藍委們，每個動作都是自己來，看不太到黨主席朱立倫的影子，若「韓江配」真的勝選，有很大機率是因他運作成功所致。此外，國民黨的權力結構在選後有所變遷，總統吞敗、立委沒單獨過半，折損了朱立倫部分的光芒，且他的任期只到明年10月，期間沒有選舉，無法行使黨主席權力中關鍵的提名權，若韓國瑜真的贏得立法院長，藍軍第一把交椅的形勢可能會逐漸往韓一方傾斜。

第二，雖然國民黨是立院最大黨，但沒有單獨過半，若韓國瑜想成功當上立法院長，就必須確保作為關鍵少數的8席民眾黨立委不往民進黨靠去，韓若能成功扣住白營，使綠白合破局，他的政治實力將再次飆升。

評論指出，韓國瑜只要拿下立法院長寶座，不只能逐漸成為藍營第一把交椅，還成功建立與民眾黨的合作機制，而一旦他成為藍營立院領袖，等於是進駐藍營中一座最有戰力的碉堡，進可攻退可守，未來政治發展想像的空間不小，「或許已可正式宣告脫離韜光養晦的過程，成功再起。」