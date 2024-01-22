寒流南下，全台天氣寒冷，氣象署指出，今天北部、東北部整天濕冷，白天氣溫持續下降，預估北部局部地區中午起氣溫降至10度左右，周二、三台南以北及宜花低溫剩7到9度，氣象專家林德恩指出，今天晚上至周三北部、東北部體感溫度降至0至5度，從今晚6點算起，低溫將持續54小時。

氣象專家林德恩在臉書「林老師氣象站」發文，寒流持續發威，全台冰凍有感。今天晚上至周三，北部、東北部最低溫度下探5至7度，體感溫度0至5度；其中，新竹縣市以及苗栗縣體感溫度只剩1度上下，沿海空曠及高山地區更冷，還會再低個1至2度，一定要注意保暖去寒。

林德恩指出今晚到周三體感溫度剩0到5度。(翻攝自林老師氣象站FB)

「觀氣象看天氣」在臉書指出，這波是濕冷寒流，氣象署定量降水預報顯示，今晚上一直到明天（23日）晚上，台南以北都有降雨的機會，尤其北部、東北部降雨更明顯。而且這段時間剛好是冷空氣最強的時後，要留意較長時間的低溫，以及因下雨、風大而帶來更低的體感溫度。

「觀氣象看天氣」表示，今晚到明天晚上高山將有大範圍的降雪，部分山區將大雪紛飛，以及提醒農漁牧養殖業務必嚴防寒害。