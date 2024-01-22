不少人都希望用最少的預算出國旅行，一名女大生分享5個低消費旅遊國家，除常見的泰國、韓國、越南及菲律賓外，她推薦歐洲匈牙利的布達佩斯，過去曾到當地旅行6天，包含機票一趟旅費花不到4萬，直呼很適合想去歐洲又不想花大錢的小資族。

原PO近日於《Dcard》列5個不用花大錢，又能出國體驗異國風情的國家，包括泰國的曼谷、越南、菲律賓的宿霧、匈牙利的布達佩斯及韓國的釜山；以曼谷來說，她認為是學生必去的國家，不僅機票和住宿便宜，能玩的東西也很多元，大學時期和同學一起去5天4夜，旅費不到3萬元。

越南部分，原PO則是大讚住宿CP值很高、食物也很好吃，她推薦安排登山行程，大讚沿途的風景和台灣很不一樣，她說一開始很怕東西被有心人士扒走，一直很沒有安全感，但一趟旅行下來，沒有任何隨身物品遺失。

菲律賓霧宿原PO也很推薦，尤其是水上活動，她表示去宿霧時特意安排追海豚、鯨鯊共游及浮潛行程，一趟旅行才花費台幣2萬6000元，直呼真的很划算，由於當地交通不便，她建議跟團。另外韓國釜山的優勢是班機多又便宜，加上當地安全性很高、衣服便宜也好看。

至於匈牙利的布達佩斯，原PO表示，聽到去歐洲好像很貴，但她去6天包含機票，一趟旅行花不到4萬，還能欣賞多瑙河的美，推薦給想去歐洲又不想花大錢的族群。

文章一出，吸引網友關注，多數人以歐洲來說，東歐的旅費較便宜，治安也相對好；另也有人推薦泰國清邁、菲律賓巴拉望、巴爾幹半島的保加利亞及土耳其等，其中巴爾幹半島的保加利亞被網友公認物價最接近台灣，花新台幣1000多元就可住市區4星級飯店。