網紅Toyz（劉偉健）20日晚間到Youtuber超哥（黃伯超）餐廳開直播，直言「醋飯超難吃」，雙方一言不合，在街頭上演真人格鬥秀，Toyz被打到頭破血流，送醫縫了10多針，引發各界關注。對此，律師林智群表示，遇到奧客挑釁，最好的處理方式就是不接對方生意，若對方執意進到店裡，就已構成犯罪了。

林智群21日在臉書發文表示，如果有人故意跑到店裡挑釁，最好的處理方式就是不接對方的生意，也拒絕對方進到店內，若對方執意跑進來，或進來後拒絕出去，那就構成「侵入民宅罪」了。林智群提醒，監視器很重要，應該要「鬥智不鬥氣」。

回顧整起事件，20日晚間，Toyz帶著女兒到超哥位於台北市大安區的餐廳開直播，超哥聽聞Toyz踢館，立即趕回店裡，原本輕鬆的吃播，卻因Toyz批評「醋飯超難吃」，惹怒超哥，兩人在門口互嗆，顧不得Toyz還在直播，超哥就朝Toyz勒脖揮拳。

Toyz送醫後頭部縫了10多針，連夜委任律師提告傷害、殺人未遂、恐嚇與組織犯罪等4項罪名，21日警詢後，超哥被移送北檢，檢方複訊後，諭令5萬元交保。超哥步出北檢，向社會大眾道歉，認為「暴力就是不對」，會負起相關法律責任，同時強調「打人是不對的，但是時間若倒回一次，我還是會揍他」。