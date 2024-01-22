大陸知名電影解說「毒舌電影」相當受到歡迎，不過日前卻傳出「毒舌電影」幕後公司老闆（合夥人）趙錚逝世，享年44歲；對此，作家妻子陳晨哀痛證實，至於死因則是心肌梗塞。

根據大陸媒體綜合報導，趙錚突發心肌梗塞送醫，但經7天搶救仍回天乏術，最終於19日在北京的醫院離世，事後，妻子陳晨也發出訃告證實死訊，透露告別儀式定於1月23日10時在北京八寶山殯儀館舉行；此外，文中她也向丈夫告白「在44年的人生中，他把17年給了我和女兒，這17年，也是我最刻骨銘心，最美好的17年，感謝他，送了我一場17年無與倫比的美夢」。

妻子陳晨發出訃告證實死訊。（圖／微博）

消息曝光後，有粉絲翻出趙錚最後公開露面的畫面，表示當時看起來十分有精神，狀態也不錯，怎料卻突然離世，而許多網友也在得知後紛紛留言哀悼「好可惜，一路好走」、「現在動不動就是心臟驟停，真的好可怕」、「天妒英才」。

趙錚早期曾在《京華時報》、《法制晚報》擔任部門主任，之後轉向網路媒體，於《網易新聞》、《3G門戶》任職新聞總監，接著他自行創業加入新媒體創業公司有好戲（毒舌電影）擔任合夥人，而目前「毒舌電影」在微博和抖音的粉絲數分別為1433萬和6131萬，可見該頻道深受許多觀眾喜愛。