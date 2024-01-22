台北市警局大安分局上周四（18日）接獲民眾報案，指稱賴姓友人前往鐘錶店交易，價值新臺幣850萬元的泰達幣，卻反遭賣方拘禁並毆打成傷。警方獲報後，立即趕抵現場，發現鐵門已經拉下，感覺十分古怪，當機立斷攻堅破門，順利救出被害人，現金850萬元完好無損，並逮捕馮姓主嫌以及共犯。

警方追查，此案還有另外3名共犯在逃，隨即循線查緝，在一家旅館順利逮捕嫌犯，並起獲大作案用手機7支，大麻菸6根、K他命100多公克、毒咖啡包49 包、冷錢包2個等證物，警方詢後，全案依詐欺、傷害及妨害自由罪嫌將馮姓犯嫌等5人移送台北地方檢察署偵辦。

大安分局強調，當前詐騙集團常利用各類廣告訊息誘拐被害人，往往造成許多悲劇及巨大的損失，提醒民眾切勿聽信網路標榜來路不明之信息，避免落入詐騙陷阱，另外如遇有衝突案件，應保持理性溝通，切勿以違法方式解決問題，警方也將持續加強打擊犯罪，以守護人民生命身體財產安全，維護社會治安。

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