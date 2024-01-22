女星孫藝真與玄彬在《愛的迫降》中因戲生情，相戀後決定攜手共度一生的兩人，於2022年3月結婚，婚後時常透過社群平台放閃，小倆口也在2022年年底迎接寶貝兒子的誕生，最近有網友捕捉到夫妻倆難得出門旅遊，「甜到拉絲」的互動讓粉絲們瘋喊：「二位請務必一直這麼甜下去！」

孫藝真與玄彬因出演電視劇《愛的迫降》而相識，兩人經常被拍到一起出遊、約會，交往消息不逕而走。2022年3月玄彬與孫藝結婚，並舉行盛大的世紀婚禮。最近，有位網友在日本童裝店偶遇玄彬買寶寶的衣服，並表示有一位女生和玄彬一起看童裝，但並不確定該女生是不是孫藝真。時隔一個多月，另一位網友曬出玄彬和孫藝真在日本餐廳約會的畫面，證實了和玄彬一起買童裝的正是孫藝真。

從畫面中餐廳裡人潮洶湧，孫藝真玄彬兩人卻十分搶眼，玄彬穿著一件黑色羽絨服，孫藝真則披著綠色大衣坐在玄彬對面。玄彬邊說邊比劃手勢，孫藝真則用手撐著下巴微笑著傾聽，孫藝真無論是坐姿還是側顏都顯得特別出眾，不愧是女明星。網友曬出照片，並表示是聖誕節當天在日本的餐廳偶遇了兩人。雖然賓客眾多，但兩人眼中全是彼此，尤其是孫藝真眼神拉絲更是萬分甜蜜。照片曝光後，粉絲們瘋喊：「二位請務必一直這麼甜下去！」