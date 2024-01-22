戴資穎暌違8年重返印度羽賽，21日勇奪女單冠軍，地主國媒體《印度快報》盛讚「這位台灣魔術師以恆久不變的藝術招待德里的球迷，羽球界為她將於2024年之後退役而感到憂慮。」戴資穎計畫的退役日子不斷迫近，這次很可能是她在印度站的「最後一舞」，她也成功為此站留下完美的身影。

印度媒體指出戴資穎不是普通的羽球高手，她的球風極具觀賞度，往往讓觀眾驚呼不斷，簡直讓羽球昇華為一種藝術。「有些人擅長贏球，有些人讓贏球變得精彩，只有極少數人兩者兼具，同時提升整個運動的水準，戴資穎就是最佳的榜樣。」

前印度國家隊教練Vimal Kumar分析：「戴資穎打球的方式較為省力，所以不像其他人那樣頻繁受傷，她擅長欺敵的打法，讓她能夠吸引更多觀眾，這是她真正與眾不同的地方。」

拉賈斯坦邦有一位18歲學生那加（Himanshu Nagar），特地跑來德里就是為了一睹他的偶像戴資穎，那加說：「我看了4年多的羽球，唯一的理由就是TTY（戴資穎）。我來這裡實現了我的心願，還獲得與她合影的機會，我好高興。」

另一位女球迷萊伊（Gunjan Rai）自稱坐了15個鐘頭的火車，她在現場舉牌寫著：「我跋涉800公里來看魔術師女王TTY打球。」印度人重視羽球，戴資穎在當地可說是一位大球星了。