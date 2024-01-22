小編今（22日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電虧損嚴重，去年累積虧3,820億，使得調整電價聲浪再起，民生用電甚至傳恐漲25%，避免今年再虧損，而若以用電大戶台積電來推算，漲一元電價吃掉200億獲利，侵蝕2.5%獲利水準，影響可觀。

【1】電價漲1元 恐吃掉台積200億獲利

台電去年累計虧損高達3,820億元，電價審議委員會將在3月開會討論調高電價。台積電為國內用電大戶，公司對電價調升一事不予回應，並指出，未確定的事情公司無法做預測。

【2】美科技財報周 AI鏈大復活

台積電法說報喜，美國科技財報周本周登場，AI族群把握機會大復活，緯穎挾財報優勢，外資調高目標價直逼3字頭，緯創獲凱基投顧、麥格里調升股價預期，再加上金控旗下投顧、中信投顧分別高度看好勤誠與廣達，AI中的高價領頭羊、權值、人氣股四大金剛攜手出擊，吹響台股反攻號角。

【3】4月電價恐調漲 台電爭取千億補助

台電虧損嚴重，4月電價面臨全面調漲壓力，台電21日表示，台電是穩定物價的「消波塊」，內部正進行財務檢視，希望爭取政府財務支持，目前並無調漲方案。據了解，台電最快本周向經濟部提出報告，除了再爭取逾千億元預算注資外，也評估發行特別股及今年續發債融資，透過財務改善，降低電價調漲壓力。

【4】黃仁勳又來台 概念股嗨起來

輝達（NVIIDA）執行長黃仁勳再度來台，外傳除了參加輝達分公司尾牙慶之外，也為第二季及下半年量產的H200及B100固樁。輝達AI晶片火力全開，再加上美超微19日股價飆漲35.94％，AI股再起新一波攻勢，台積電、廣達、川湖、奇鋐、緯創、世芯-KY及創意等概念股可望受惠。

【5】台股兔年封關 萬八夢又起

權值龍頭台積電19日挾法說展望優預期、ADR暴漲加持，收盤飆上626元，改寫2022年2月中以來高價，點燃台股反攻熱情，化解差點失守「萬七」大關危機，熄火一段時間的重返「萬八」關卡呼聲，正悄悄在市場心中萌芽，搭配外資選後看法正面，台股農曆年封關前就有可能拚站回18,000點關卡。