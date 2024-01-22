台北市文山區一處社區大樓住戶，日前在夜間聽到不明聲響，查看時發現門窗有多處凹痕、破損，調閱自家監視器時，發現是一名男子拿手槍掃射，隨即向警方報案。警員張嘉訓及劉明翰獲報到場，循線鎖定一名陳姓男子，並在其住處查扣4把空氣槍及彈匣等證物，全案依恐嚇罪嫌依法送辦。

據了解，民眾發現大門及門窗「彈痕累累」，通報警方到場，員警迅速到場了解，發現射擊門窗的是小鋼珠，並非是子彈，所幸沒有任何人員受傷。

但因案發時正值總統、立委選舉期間，轄區文山第一分局偵查隊與復興派出所立即組成專案小組偵辦，經調閱監視器鎖定陳姓男子，並在陳嫌住處起出作案時用空氣槍，且在該住處查扣另外三把空氣槍及彈匣，隨即將陳嫌帶案偵辦。

警詢時，陳男一開始辯稱聽到奇怪聲響，以為有人闖入社區大樓，所以才拿玩具手槍保護自己，隨後又改稱是因不滿鄰居太吵，才會在酒後持空氣槍洩憤，警詢後，全案依「恐嚇」罪嫌將陳嫌送辦。

文山第一分局嚴正宣示，為防止一切危害、確保民眾生命財產安全，對滋事分子將依法嚴辦。此外，提醒民眾「無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞，處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰規定」。若遇到糾紛勿以暴力方式解決，可報案撥打110尋求協助，以免衍生不必要的事端。