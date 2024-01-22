面對國會三黨不過半，立法院正副院長之戰成為矚目焦點，目前藍綠白三黨似各有己見，尤其民眾黨的8席不分區立委是否成為關鍵少數，各方熱議。民進黨立院黨團總召柯建銘21日接受政論節目專訪時直言，民進黨在立委選戰中輸了就是輸了，就認了，但也點出民眾黨黃國昌等人所提的4項國會改革主張，已被人看破手腳；他表示自己在立院多年，十分了解相關運作，很快是2026縣市長選舉，新國會將會是大賽局，開酸「演太離譜會被淘汰」、「那8席是沒有用的8席！」。

柯建銘日昨接受政論節目《真實對話》專訪時，針對最新立院生態、龍頭之爭與民眾黨「關鍵8席」的影響等提出分析。他說，民眾黨黃國昌最近跳出來，一副好像「天下都是看我」，這令他看不懂；如今民眾黨所有人加起來國會經驗只有4年，對比之下，他的經驗是10屆，年資再下去就30幾年，民進黨是非常團結的戰鬥團隊，光黨團助理國會經驗加起來超過100年，每個都很資深、各有分工，對國會非常熟悉。

選後新國會三黨不過半，在立院113席中，國民黨拿下52席、民進黨51席，民眾黨則擁有8席不分區；另無黨籍有2席。柯建銘說，民眾黨提出的聽證調查權等國會改革4大訴求，要求藍綠回應，這其實是會被人看破手腳；他以聽證調查權為例說，聽證是美國國會對部會首長的設計制度，與我國制度不同；而立院調查在2004年的大法官釋字第585號已有解釋，但涉及憲政體制上監察委員也擁有調查權、立委如何與監委分享調查權？難道新國會在第一會期就要修憲嗎？他也點名黃國昌就愛叫囂作秀，但過去在立院卻沒什麼真正績效。

柯建銘並直言，國民黨目前是第一大黨，但怎麼會讓白營來主導？「8席假如用來製造國會紛亂，那是毫無作用的8席，國民黨本身自己就過半，有需要這8席嗎?至於很多議題各別合作是一回事」。

至於民進黨將面臨的困境，柯建銘說，他在國會多年，有一半時間是屬於「在野黨」，因此走過許多艱難局面，例如前總統陳水扁執政時朝小野大，在野黨當年就曾讓中央政府總預算沒通過。柯建銘說，執政一定有窘境、包袱跟挑戰，臨危不亂很重要，煩惱放心裡就好，「氣到盛時必謹慎，境到逆處乃從容」。他也指出，很快是2026縣市長選舉，各黨都在大布局，新國會將會是大賽局，「演得太離譜會自動被淘汰」。