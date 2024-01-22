曾被譽為川普「最大威脅」、「共和黨明日之星」的美國佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），21日宣布退出共和黨總統初選，據悉他自知贏不過川普，沒有理由繼續浪費時間和金錢，退選的同時也宣布支持川普代表共和黨出征。

美國佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）21日拍攝影片宣布退出共和黨總統初選。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，15日在愛荷華州共和黨黨內初選中以第二名坐收的迪尚特，昨日發布影片，宣布退出共和黨黨內初選，轉而支持川普。

他說：「如果我能做任何事來獲得更好的結果，例如更多競選活動、專訪，那我會做，但如果我們無法明確取得勝利，我不能要求支持者貢獻時間、捐助資源，因此我今天宣布終止我的競選活動。」

迪尚特接著宣布支持川普，強調雖然在新冠肺炎疫情等多個方面不認同川普，「川普比現任總統拜登好，這是明確的」。

迪尚特退出，如今共和黨黨內初選將剩下前美國駐聯合國大使、前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）與川普的一對一對決。

美國佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）21日宣布退出共和黨總統初選。

CNN指出，迪尚特是在與金主溝通數日後決定退選，尤其上周末情勢愈發明朗，沒有理由及金援來支撐迪尚特繼續參選。

據悉迪尚特是在昨（21）日下午與妻子凱西（Casey）做出退選決定，讓許多團隊員工及支持者大感意外。

2名共和黨金主透露，迪尚特昨日致電主要金主，告知退選決定，他在電話中表示，只要川普還在，就沒有勝選之路，他也在電話中回憶，不斷在活動中聽到與會者說：「如果沒有川普，我就會投給你。」

消息人士也說，45歲的迪尚特自知還年輕，若想在2028年贏得共和黨黨內初選提名，他現在就必須支持川普。

迪尚特在愛荷華州黨內初選中拿下21.2％選票，略高於海利的19.1％，但遠不及川普的51％。

迪尚特曾被譽為共和黨新星，CNN指出，此次退出黨內初選，對他的政治職涯無疑是毀滅性打擊，有人批評他拖太久才開始攻擊川普，以及低估海利的實力。