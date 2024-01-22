台北地檢署檢察官22日發表公開聲明表示，將參選2024年的檢審委員並期盼全國檢察官支持，他說參選主因在於，新一屆檢察人事審議委員會將面對新的政治環境，包括新的總統和部長，新的國會和三個黨團。新的政治環境，將帶來新的民主問責，注入新的改革議程和改革動能；當然，也可能導入新一代的人事干預。如何應對，是新一屆民選委員的重責大任。

檢察人事，從檢察長的遴選、主任檢察官的圈選、行政司處的借調，攸關檢察士氣，也攸關檢察獨立，應當避免內部裙帶關係，更要阻斷外部政治關說。唯有透過法務部長和檢審會共同建立的公正公平制度，才能確保適才適任，符合檢察官期待。他先前曾擔任兩屆檢審委員，這次今再次參選，是期盼能鞏固改革並推進議程。

林達說，在一二審輪調歷練方面，經過了5年的運作，目前也出現了一些狀況和挑戰，包括二審提早回任一審並大量外調擔任行政職，影響所及，高本檢吸引力不足，北檢也因回任過多出現老化現象，且外調佔缺過多導致許多檢察官想平調北檢困難，影響全國整體流動。

林達個人認為，一二審輪調歷練是一個正確的方向，必須堅持下去，而累積迄今開始萌發的問題，也正是該著手進一步改良的最佳時機。危機就是轉機，如何透過一二審輪調歷練的改良，通盤研議檢察人才培育機制，這也是本屆委員應當推動的重點。

另外，檢察業務的改革，包含工作負擔過重，應如何修改刑事訴訟法、修改運作準則，以及確立檢察官助理的正式預算等，在新的政治環境下，也都需要溝通與協調。有些議題或許不是檢審會能決定的，但檢審會作為民選委員和法務部的正式溝通平台，我若有幸當選，期盼和所有民選委員都能利用這個平台，充分反映基層檢察官民意來和未來的部長溝通。