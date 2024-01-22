短期可以參考外資大舉回流，電子權值將成焦點，建議買大不買小為主，同時，有鑑於台積電大漲，電子股將隨之勁揚，可留意的包含AI概念股、CoWoS概念股、半導體設備，這三大族群，營運將隨台積電而同步受惠，看好股價雨露均霑，將是短期操作首選。

元富期貨指出，受到台積電法說會釋出利多消息帶動，市場不確定性因素消散，上周五台指強勢站回所有均線之上，由多方重新掌握控盤優勢，且VIX指數由13下降至12.57，顯示市場避險情緒收斂，有利於後續多頭續攻。