短期可以參考外資大舉回流，電子權值將成焦點，建議買大不買小為主，同時，有鑑於台積電大漲，電子股將隨之勁揚，可留意的包含AI概念股、CoWoS概念股、半導體設備，這三大族群，營運將隨台積電而同步受惠，看好股價雨露均霑，將是短期操作首選。
元富期貨指出，受到台積電法說會釋出利多消息帶動，市場不確定性因素消散，上周五台指強勢站回所有均線之上，由多方重新掌握控盤優勢，且VIX指數由13下降至12.57，顯示市場避險情緒收斂，有利於後續多頭續攻。
在AI概念股點火帶動下，美股四大指數上周五全面大漲，道瓊指數大漲396點，費城半導體指數創下歷史收盤新高紀錄。今(22)日台指期開漲0.51%、電子期開漲0.61%、金融期開漲0.36%。整體來說，距離農曆年兔年封關還有11個交易日，若想挑戰萬八大關，主要還是要看電子股表現。
短期可以參考外資大舉回流，電子權值將成焦點，建議買大不買小為主，同時，有鑑於台積電大漲，電子股將隨之勁揚，可留意的包含AI概念股、CoWoS概念股、半導體設備，這三大族群，營運將隨台積電而同步受惠，看好股價雨露均霑，將是短期操作首選。
元富期貨指出，受到台積電法說會釋出利多消息帶動，市場不確定性因素消散，上周五台指強勢站回所有均線之上，由多方重新掌握控盤優勢，且VIX指數由13下降至12.57，顯示市場避險情緒收斂，有利於後續多頭續攻。
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