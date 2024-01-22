去年中上映的好萊塢電影《芭比》（Barbie），在全球掀起浪潮，更成為年度最賣座電影，全球票房累積超過14億美元（台幣447.14億元），最近芭比娃娃推出新系列玩偶，包含多族裔特色及職業，然而知名港星吳彥祖看見後卻痛斥：「這更像是『妳可以成為任何你父母期望的樣子』！」

芭比玩偶近期亦推出新系列「You can be anything」（妳能成為任何樣子），系列玩偶更包含多族裔特色及職業。然而香港演員吳彥祖卻於社群平台上分享所見的芭比玩偶，第一個為打扮成熊貓醫生的亞裔芭比，第二個則為打扮成小提琴家的亞裔芭比。他作為美國長大的香港人，看穿系列背後對亞洲人的刻版印象，卻公然以「妳能成為任何樣子」系列推出玩偶，表示非常不滿。

吳彥祖表示自己非常支持多元文化：「但一個『妳能成為任何樣子』的亞裔芭比玩偶，竟是個小提琴家或者熊貓醫生？這更像是『妳可以成為任何你父母期望的樣子』！」吳彥祖進一步分析背後的兩大問題，直指：「要麼有一個非亞洲人因為刻版印象而搞砸了（Fxxked this up）；要麼就是設計這個芭比背後是一群亞洲人，而他們正延續著這個世代傳承的創傷！」

男星吳彥祖昔出演《新警察故事》走紅，並獲得金馬獎最佳男配角獎，此後也陸續參演多部作品。近年來轉往好萊塢發展，吳彥祖作為一位亞裔美國人，相信對背景相近、承受着父母期望壓力其他亞裔族群，有着深切的了解及接觸，因此代表一眾同類背景的亞裔子女們發聲。