經彭博社查訪，預估日本央行還是會把短期政策利率維持在負0.1%，繼續實施公債殖利率曲線控制政策。不過，有愈來愈多日本受薪階級在2024年將被加薪，當地物價上漲，是否有按照日本央行之前所言的確定在進行，值得觀察。

在這次元月會議開始之前，由於2024新年第1天無預警的大地震，以及行長植田和男在地震前的12月發言偏不升息的鴿派，故23日還是會持續現在的超寬鬆貨幣政策。

分析師認為，其實日本央行早就已經準備好要改變負利率政策，但沒想到竟然發生大地震。另外，日本首相岸田文雄日前也爆發募款醜聞案，故元月底不是宣布17年以來首次升息好時機，應該要等到新財年開始的4月才是。

還有一點讓日本央行所樂見的，那就是有愈來愈多日企願意幫員工加薪，故即將在3月開始的秋鬥勞資薪資談判，應該會有不少的好消息傳出。同時，日本央行想方設法想要達到的通膨預估值2%，也有機會一直延續下去。

彭博社指出，去年11月曾短暫升值的日圓，現在又重回弱勢的懷抱。但是，若日圓貶太多，可能會拉高進口成本，造成消費縮手以及物價上漲。因此，植田和男也不能過度偏向於不升息，好給日幣一些支撐不會續貶下去。