入冬最強寒流來襲，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，天氣最冷或最熱時，心血管疾病的死亡率會升高，尤其是天冷發生3種狀況最容易猝死，包括心肌梗塞、主動脈剝離及心律不整等，直呼「冷死人了，是真的。」

洪惠風於臉書上引述《循環學雜誌Circulation》新研究，指出天氣最冷或最熱時，心血管疾病的死亡率都會升高，而且冷比熱更可怕，兩者死亡率相差4至5倍，直呼「冷死人了，是真的。」

洪惠風也在談話性節目《健康2.0》指出，天冷發生3種狀況最容易猝死，包括心肌梗塞、主動脈剝離及心律不整，以心肌梗塞來說，和三高（高血壓、高血脂、高血糖）、膽固醇、抽菸、肥胖、遺傳及年齡有關；另外若經常性發脾氣、長時間疲勞或突然情緒變化等，也會提高心肌梗塞機率。

洪惠風表示，想要預防心肌梗塞，就得控制三高、戒菸、規律運動、注意體重、忌生氣、疲勞、熬夜及情緒緊張等。另外造成主動脈剝離有2大主因，如血壓太高、先天上心血管結構有問題等，可檢查血管結構及控制血壓預防。

至於心律不整，洪惠風建議，平常量血壓要留意心跳是否規律，或連續做7天心電圖，確定是否有惡性心律不整問題，但要預防天冷猝死，控制三高仍是最大關鍵。