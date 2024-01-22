台北市一名陳姓男子，2022年11月16日晚間8時許，因為遭人毆打受傷，便前往聯合醫院和平院區急診室要驗傷，值班張姓醫師前來處置時，向陳男表明醫師身分後開始問診，張醫師認為依據陳男狀況，不需要需拍攝X光片或是照斷層掃瞄。

不料，陳男竟然因而心生不滿，不斷要求要拍攝X光片或斷層掃瞄，但都遭到拒絕，竟對張醫師不斷嗆聲：「我現在灌你的頭一下你要不要照？」、「我灌你的頭一下你要不要照？」張醫師心中產生畏懼，一度中止醫療業務，並請醫院保全到場支援，才能繼續執行醫療業務，事後，張醫師報警提告陳男恐嚇。

法院審理， 陳男坦承犯行，但辯稱：「我有躁鬱症，表達容易讓人誤會，我這麼說是希望醫師將心比心，沒有恐嚇醫師的犯意」。

法官勘驗筆錄，陳男先不斷要求張醫師為他拍攝X光或斷層掃瞄，經張醫師多次強調，無此必要性並說明醫學上理由後，陳男仍不滿意，情緒隨之激動且音量放大，陳男：「所以我來驗傷都驗假的喔？」、「我如果出了什麼問題你負責嗎？」，接著又嗆聲：「我現在灌你的頭一下你要不要照？」、「我現在灌你的頭一下你要不要照？」

法官審酌，陳男因遭人毆打而前往和平醫院就診驗傷，可以想見其心情不佳，但醫師說明後，仍不願配合專業意見，為了要求醫師依其指示，竟以恫嚇手段，向醫師用言語發洩，使疫情以來工作負擔繁重的急診室醫事人員，還需承受病患威脅之恐懼，嚴重影響醫療團隊之士氣。

一審發官依陳男犯對於醫事人員以恐嚇方法妨害執行醫療業務罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。陳男不服提起上訴，高院日前駁回上訴，維持一審原判。不得上訴。